Чи може Путін замінити командувача армії РФ: думка Буданова

Генерал Герасимов має кілька серйозних особистих рис, серед яких важливе місце займає стратегічна витримка. Багато разів він стояв за крок до звільнення, але завжди він знаходив виходи з ситуації.

Про це сказав голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

"Зрештою, я сам можу сказати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни. Він один з небагатьох, який може змусити інших генералів працювати. В цьому, на мій погляд, є його вся сила і незамінність", – сказав очільник української розвідки.

Раніше Буданов висловився про те, що замислив ворог та чи вдасться йому це реалізувати.

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