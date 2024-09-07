Можно ли пить воду в Киеве: коммунальщики объяснили, что происходит

По прогнозам Украинского гидрометцентра, загрязнение воды в реках Десна и Сейм может достичь Деснянского водозабора Киева примерно 10-12 сентября.

Директор Департамента охраны здоровья Людмила Гинзбург якобы направила письмо руководителям коммунальных медицинских учреждений Киева, в котором указывается, что из-за сбросов Российской Федерацией в водоемы Украины вредных веществ, существенно влияющих на качество питьевой и технической воды, существует реальная угроза негативного влияния на здоровье населения города Киева и работников медицинских учреждений. Она поручила руководителям медицинских учреждений срочно обновить запасы питьевой и технической воды на 5 дней, исходя из максимальных потребностей.

Письмо с якобы предупреждением

В Киевводоканале снова напомнили, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем. Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет. "Специалисты Киевводоканала постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. В случае ухудшения показателей в Десне, технологический процесс водоподготовки будет немедленно скорректирован. При необходимости специалисты применят соответствующие реагенты, чтобы гарантировать надлежащий уровень очистки и безопасности воды для потребителей", — отметили в пресс-службе Киевводоканала.

Киевводоканал совместно с государственными службами постоянно мониторит качество воды в реке Десна, и в случае любых угроз будут предприняты все необходимые меры. Что касается письма директора Департамента охраны здоровья Людмилы Гинзбург о срочном обновлении и запасе питьевой и технической воды на 5 дней для медицинских учреждений Киева, то пока не удалось установить его подлинность. "У нас нет информации — настоящий ли это письмо или нет. Возможности проверить по системе документооборота также нет", — сообщили в КГГА.

В КМДА добавляют, что информация о состоянии воды в водопроводной сети столицы размещена на сайте городской администрации.

Как сообщают в КМДА, по данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм. Однако, согласно информации контролирующих служб, оснований для паники нет — показатели питьевой воды в столице остаются в норме.

В КМДА уверяют, что ситуация с качеством воды в столице находится под контролем. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр.

«Если качество воды ухудшится, ПрАТ «АК «Киевводоканал» немедленно скорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил», — говорится в сообщении.

В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей столицы питьевой водой.

«Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы для обеспечения и реагирования на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям по поводу создания запасов воды», — добавляют в КМДА.

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