Определились финалисты мужского одиночного разряда US Open-2024

Стали известны финалисты мужского одиночного разряда US Open-2024. За трофей сразятся итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц.

В полуфинале Синнер, который является первой ракеткой мира, обыграл главную сенсацию соревнований – британца Джека Дрейпера (7:5, 7:6, 6:2).

В другом матче 1/2 финала Фриц одержал волевую победу над своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).

Финальный матч мужского одиночного турнира Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 8 сентября.

В прошлом году победителем этого турнира Grand Slam стал сербский теннисист Новак Джокович, который разбил в финале "нейтрального" россиянина Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой парного разряда US Open-2024.

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