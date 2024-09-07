Визначилися фіналісти чоловічого одиночного розряду US Open-2024

Головний матч за титул відбудеться 8 вересня.
Стали відомі фіналісти чоловічого одиночного розряду US Open-2024. За трофей поборються італієць Яннік Сіннер та американець Тейлор Фріц.
У півфіналі Сіннер, який є першою ракеткою світу, обіграв головну сенсацію змагань – британця Джека Дрейпера (7:5, 7:6, 6:2).
В іншому матчі 1/2 фіналу Фріц здобув вольову перемогу над своїм співвітчизником Френсісом Тіафо (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).
Фінальний матч чоловічого одиночного турніру Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 8 вересня.
Торік переможцем цього турніру Grand Slam став сербський тенісист Новак Джокович, який у фіналі розбив "нейтрального" росіянина Данила Медведєва.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Людмила Кіченок стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024.
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