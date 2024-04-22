Мы до конца не понимаем, что происходит в Кремле – СНБО

В России так называемая "элита" распределяется на три группы: "заложники", "опортунисты" и "верующие".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

По его словам, мы до конца не понимаем, что происходит в Кремле. Но раньше было принято говорить о борьбе условных прагматиков и патриотов. Однако до конца не понятно, можно ли сказать, что патриоты победили окончательно.

"Мне понравилась классификация одного из европейских аналитических центров. Они разделили всю российскую элиту на три группы – "заложники", "опортунисты" и "верующие". "Вирян" — меньше, а "заложников" больше, процентов 60. Это те же прагматики, в которых постепенно начинает действовать Стокгольмский синдром. Другое дело, мы должны понять для себя, что Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. Я считаю, что ситуация в России сегодня – это хрупкая стабильность. Это, цитируя название одной известной книги, может быть навсегда, пока не закончится", – рассказал Александр Литвиненко.

Он также добавил, что в РФ все решения принимаются в Кремле.

“Гиперцентрализация. Ну посмотрите на ситуацию в Махачкале, Башкортостане. Могли ли они приостановить эти выступления? Без вопросов, пригожинский бунт. Могли ли это решить? Могли. Просто не дали команды из кремля. Без него важные решения не принимаются. Это увеличивает возможность ошибки”, – подчеркнули в СНБО.

Напомним, что в Украине определенная категория мужчин получит отсрочку от призыва на два месяца.

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