Ми до кінця не розуміємо, що відбувається в Кремлі - РНБО

В Росії так звана “еліта” розподіляється на три групи: “заручники”, “опортуністи” та “віряни”.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко.

За його словами, ми до кінця не розуміємо, що відбувається в Кремлі. Але раніше було заведено говорити про боротьбу умовних прагматиків та “патріотів”. Проте до кінця не зрозуміло, чи можна сказати, що "патріоти" перемогли остаточно.

“Мені сподобалася класифікація одного із європейських аналітичних центрів. Вони розділили всю російську еліту на три групи – "заручники", "опортуністи" та "віряни". "Вірян" – найменше, а "заручників" найбільше, відсотків 60. Це ті самі прагматики, у яких поступово починає діяти Стокгольмський синдром. Інша справа, ми повинні зрозуміти для себе, що росія ніколи так добре не жила, як зараз. Я вважаю, що ситуація в росії сьогодні – це крихка стабільність. Це, цитуючи назву однієї відомої книги, може бути назавжди, доки не закінчиться”, - розповів Олександр Литвиненко.

Він також додав, що у РФ всі рішення ухвалюються в Кремлі.

“Гіперцентралізація. Ну, подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з кремля. Без нього важливі рішення не ухвалюються. Це збільшує можливість помилки”, - підкреслили у РНБО.

Нагадаємо, що в Україні певна категорія чоловіків отримає відстрочку від призову на два місяці.

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