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На Буковине нашли мертвым пропавшего в лесу грибника

На Буковине нашли мертвым пропавшего в лесу грибника

УГСЧС Украины в Черновицкой области

Мужчина пропал без вести 25 августа.

На Буковине нашли мертвым 60-летнего мужчину, который пошел по грибы в лес и пропал без вести. Грибника искали от 25 августа спасатели, лесники, полицейские, пограничники и местные жители.

Об этом сообщает информагентство АСС со ссылкой на пресслужжбу полиции Черновицкой области.

Напомним, последний раз мужчину видели 25 августа вблизи хутора Фальков Вижницкого района. Известно, что он ехал по грибы в авто со знакомыми и забыл телефон в машине, из-за чего с ним пропала связь.

Несколько сотен спасателей, лесников и волонтеров обошли более тысячи гектаров территории в поисках пропавшего мужчины, но все было напрасно. Поиски осложняли дожди. Спустя несколько дней грибника нашли, но, к сожалению, уже мертвым.

Новости Украины: на Буковине поиски 60-летнего грибника продолжаются уже шестые сутки подряд

Новости Украины: на Буковине поиски 60-летнего грибника продолжаются уже шестые сутки подряд
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