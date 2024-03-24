На Хмельнитчине мужчина подпоил и изнасиловал девочку

Злоумышленник будет отбывать 10 лет в тюрьме.

В Хмельницкой области 42-летнего мужчину признано виновным в изнасиловании малолетней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Событие произошло в августе прошлого года в Каменец-Подольском. Обвиняемый подпоил 13-летнюю девочку, воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал.

Об инциденте сообщил сам ребенок, позвонив в полицию.

До приговора суда осужденный находился под стражей. Накануне суд вынес приговор — он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Информация о обидчике будет включена в Единый реестр лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге мать изнасиловала родную 2-летнюю дочь.

А в Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма

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