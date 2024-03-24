На Хмельниччині чоловік підпоїв та зґвалтував дівчинку 

Зловмисник відбуватиме 10 років у в'язниці.

У Хмельницькій області 42-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Подія сталася у серпні минулого року в м. Кам’янець-Подільський. Обвинувачений підпоїв 13-річну дівчинку, скористався її безпорадним станом та зґвалтував.

Про інцидент повідомила сама дитина, зателефонувавши до поліції.

До вироку суду засуджений перебував під вартою. Напередодні суд виніс вирок - його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Інформацію про кривдника буде включено до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку.

А у Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму

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