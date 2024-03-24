Теракт в "Крокус Сіті Хол": аналітики ISW назвали відповідальних

Терористичне угруповання "Ісламська держава" з великою ймовірністю причетне до теракту у музичному центрі "Крокус Сіті Хол" Підмосков’ї.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці зауважують, що влада РФ заявила про нібито затримання чотирьох нападників і ще сімох осіб, які начебто причетні до теракту в концертному залі, де загинуло щонайменше 133 цивільні особи. РосЗМІ також поширили кадри, на яких силовики допитують осіб, які або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Джерела з РФ переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану. Тим часом речниця міністерства внутрішніх справ (МВС) Росії Ірина Волк переконує, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами РФ.

"ISW вважає, що відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол" цілком імовірно несе Ісламська держава. Інформаційне агентство ІД "Amaq" взяло на себе відповідальність за атаку вночі проти 22 березня, стверджуючи, що бойовики напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви, "вбивши та поранивши сотні людей, а також спричинивши великі руйнування... перш ніж вони (нападники - Ред.) безпечно пішли на свої бази", - йдеться у звіті ISW.

Пізніше "Amaq" опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків перед прапором ІД. Нібито саме вони й здійснили "найжорстокішу атаку за останні роки".

За даними ISW, сам спосіб проведення атаки також відповідає попереднім нападам ІД. Зокрема, терактам у Парижі 2015 року.

"Бойовики ІД у "Крокус Сіті Холі" та деякі з тих, хто брав участь у паризьких атаках 2015-го, втекли з місця нападу, а згодом деякий час переховувалися від сил безпеки", - наголосили аналітики.

Крім того, в ISW вважають, що напад на "Крокус Сіті Холл" могла здійснити афганська філія "Ісламської держави" - "Ісламська держава Хорасан" (ІД-Х). Ця філія здійснила щонайменше чотири гучні атаки за межами Центральної Азії за останні 18 місяців.

"Твердження про те, що атака на "Крокус Сіті Холл" була операцією під чужим прапором, не узгоджуються з доказами, отриманими ISW під час самої атаки, а також з іншими повідомленнями про попередні зовнішні атаки ІДІЛ, які ISW висвітлювали з=від моменту появи Ісламської держави, а також з характером заяв ІДІЛ після атаки", - йдеться в аналітичному звіті.

Американські фахівці зауважують: малоймовірним є те, що ІД здійснила б атаку за наказом українських спецслужб, як стверджують деякі російські джерела

"Інформаційне агентство "Amaq" є центральним інформаційним органом ІД. Воно не стала б брехливо заявляти про напад, який міг бути здійснений однією християнською державою проти іншої, бо наслідки нападу ІД за наказом переважно християнської країни зашкодили б авторитету ІД серед салафітсько-джихадистської спільноти", - заявляють в ISW.

Як повідомлялося, Reuters повідомляє, що розвідка США підтверджує причетність ІД до теракту у РФ. Крім того, бойовики ІД самі підтвердили, що інформагентству Aamaq, що це вони організували теракт у Підмосковʼї.

Нагадаємо, ФСБ заявили про про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. Мовляв, затримані мали "відповідні контакти на українській стороні". В українському ГУР відреагували на заяви з Москви. Представник розвідки Андрій Юсов каже, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму".

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