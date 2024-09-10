На Полтавщине пьяный мужчина взорвал гранату: есть раненые

В результате взрыва ранения получили трое жителей Гребенки.
В городе Гребенка Полтавской области мужчина в нетрезвом состоянии взорвал гранату у пятиэтажного дома.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. Как оказалось, во дворе пятиэтажного дома пьяный мужчина бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), сидевших в беседке неподалеку.
Раненых доставили в больницу. К счастью, угрозы их жизни нет.
Злоумышленник был задержан. Им оказался 28-летний местный житель. По месту его жительства следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли доказательства, направленные на экспертизу.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении двух преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. За совершенное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, что подобный случай произошел в тот же день в Лубнах Полтавской области. Там мужчина бросил гранату в толпу. Три человека получили ранения, сам взрывник погиб.
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