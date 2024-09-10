На Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату: є поранені

Унаслідок вибуху поранення отримали троє мешканців Гребінки.
У місті Гребінка Полтавської області чоловік у нетверезому стані підірвав гранату біля п'ятиповерхового будинку.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
Інцидент стався у неділю, 8 вересня. Як виявилося, у дворі п’ятиповерхового будинку п'яний чоловік кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які сиділи в альтанці неподалік.
Поранених доправили до лікарні. На щастя, загрози їхньому життю немає.
Зловмисника затримали. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу.
Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що схожий випадок трапився того ж дня у Лубнах на Полтавщині. Там чоловік кинув гранату в натовп. Троє людей отримали поранення, сам підривник загинув.
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