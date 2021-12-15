На трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошел взрыв: пострадали два строителя

Пострадавших доставили в больницу с ожогами.

В поселке Коротич под Харьковом произошел взрыв. В результате двое мужчин получили ожоги.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Сегодня, 15 декабря, около 6:00 на земельном участке на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" раздался взрыв. В результате ожоги получили двое работников, которые находились в вагончике.

"Это — не частный дом и не строительная площадка, это — земельный участок на трассе "Киев-Харьков-Довжанский", там организация планирует построить складские помещения, они огородили этот участок... Наверное, грелись в вагончике, и это произошло", — сказал председатель Песочинской общины Олег Чернобай.

Травмированных доставили в ожоговое отделение Харьковской городской больницы скорой помощи.

"64 года одному, он - экскаваторщик. Там до 60% ожогов второй-третьей степени: лицо, руки и ноги. И 43-летний, там ожоги первой-второй степени, тоже голени, лицо, руки — до 40%", —, сказал директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Напомним, что во Львове в доме по улице Замарстыновской взорвалась неисправная газовая колонка. У владелицы жилья ожоги всего тела. Госпитализированы также ее племянник и вдохновляемый дымом сосед.