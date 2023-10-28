На Волыни девушку осудили за кражу сала – приговор шокировал

В городе Ковель, на Волыни, 27-летнюю девушку осудили за кражу пакета с салом. Девушка уже была на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета. Ей назначили пять лет за решеткой.

Об этом говорится в сюжете ТРК Аверс.

Событие произошло на автостанции в Ковеле. В компании, где была, в частности, обвиняемая, происходило застолье – праздновали День влюбленных. Впоследствии у мужчины, который спал рядом на скамейке, исчез пакет с салом, а собутыльники указали правоохранителям именно на нее.

"Вечером девушка рюмствовала в компании троих знакомых на лавочке. Впоследствии количество употребленного сморило ее в сон сразу на месте. Тем временем на соседней скамейке дремал пьяный мужчина. У него была сумка с несколькими килограммами сала и специями. Когда он проснулся из хмельного сна, то обнаружил, что сало украли. Заявил в полицию. В результате правоохранители вышли на компанию. Мужчины заверили: их знакомая несколько раз куда-то отходила, а потом вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они продали и купили себе еще бутылку алкоголя", — говорится в сюжете.

Защитница девушки оспаривала решение Ковельского горрайонного суда в апелляции, отмечая, что показания людей, которые сами неоднократно привлекались к ответственности и были в тот вечер пьяны, не могут быть допустимы. Вероятно, они свидетельствовали, чтобы таким образом избежать ответственности.

"Если посмотреть на объект кражи, то это нелегкий пакет весом примерно 7,5-8 килограммов. Девушке невысокого роста, которая на тот момент находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, было бы довольно непросто его нести. Поэтому вполне логично, если этот пакет был похищен этими же свидетелями", – сказала адвокат Елена Самулевич.

Сама же девушка отрицает какие-либо дружеские отношения с мужчинами. Просит суд допросить еще одного свидетеля и отправить дело на повторное рассмотрение. Она убеждает: ничего не воровал.

"Мы тогда выпивали спиртные напитки на автостанции, я тогда была сильно выпившая, уснула на лавочке. Пока я спала, не знаю, что они там делали. А они все говорят, что это я. Я этого не делала", – заверила обвиняемая Анна Гацюк.

Напомним, в Киеве на Крещатике мужчина ударил ножом незнакомца.

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