На Закарпатье парень пытался совершить самоубийство в ТЦК: версия военкомата

В ТЦК уверяют, что никакой физической силы в отношении мужчины работники военкомата не применяли.

В Закарпатском ТЦК и СП заявляют, что парень, пытавшийся совершить самоубийство в здании военкомата, мог быть под действием наркотических препаратов или веществ.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП в понедельник, 18 марта.

"Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданин Хабаров Евгений был задержан 13.03.2024 г. при попытке незаконного пересечения госграницы и направлен в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения ВЛК, гражданин Хабаров сообщил гражданин Хабаров., что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в г. Хуст для проведения ВЛК", — отметили в ТЦК.

В военкомате уверяют, что Хабаров вел себя неадекватно и между 3 часами. 10 мин. и 3 часа. 30 мин. 14 марта он предпринял попытку суицида во уборной роты охраны Хустского РТЦК.

"Очередной роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова Е.В., а рядом его были следы крови. Хабарову Е.В. была предоставлена неотложная на место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е. В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", — добавили в ТЦК.

Медики зафиксировали, что госпитализирован был в истерическом состоянии. В нижнем белье Хабарова Е. В. была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовало 5 таблеток из 10.

"Никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не употреблялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", — утверждают в ТЦК.

Напомним, на Закарпатье мужчина, находясь в ТЦК, пытался совершить самоубийство.

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