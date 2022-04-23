На Закарпатье в Пасхальную ночь вводят комендантский час

Традиционно в Пасхальную ночь в украинских храмах проводили праздничные богослужения, но война внесла свои коррективы.

На Закарпатье в ночь на воскресенье, 24 апреля, вводят комендантский час. Он будет действовать с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.

Решение принял Совет обороны области, сообщил глава Закарпатской ОВ Виктор Никита.

"По имеющейся разведывательной информации кафиры планируют в Пасхальную ночь провокации и ракетные обстрелы. В частности, храмов по всей территории Украины, что может привести к массовым жертвам. Враг имеет целью посеять панику и дестабилизировать ситуацию", — подчеркнул глава региона.

Именно поэтому освящение пасхальных корзин будет совершаться с 05.00 утра воскресенья, 24 апреля. Виктр Никита просит с пониманием отнестись к ситуации в безопасности и идти в храмы после окончания комендантского часа.

Напомним, уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины в церквях. Предыдущие годы из-за ограничений, связанных с ковыдом, в этом году из-за войны. Стоит ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какой погода будет на Пасху – в материале ТСН.ua.

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