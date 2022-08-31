"Намутил" дизтоплива на 205 млн грн: будут судить экс-руководителя Госагентства резерва Украины

Прокуратура сообщила о подозрении экс-чиновнику Государственного агентства резерва Украины по факту злоупотребления служебным положением.

Чиновник нанес ущерб Украине на сумму более 200 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый в 2021 году организовал преступную схему реализации дизельного топлива из госрезерва по значительно заниженной стоимости.

Он продал 18 тыс тонн дизтоплива из госрезерва по цене вдвое меньше рыночной.

"Такие действия чиновника нанесли ущерб государству на сумму 205 млн грн и негативно повлияли на обороноспособность нашей страны", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что в Запорожской области обыскивают горсовет и обладминистрацию из- за разворовывания гумпомощи чиновниками.

Напомним, что в ISW рассказали, как россияне из-за контрнаступления ВСУ вынуждены передислоцироваться и менять приоритеты.

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