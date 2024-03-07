Нардеп прокомментировал налоговые проверки Telegram-каналов: "Это вопрос хозяйственных отношений"

Как считает Юрчишин, логично искать источники поддержки у себя "под носом".

Налоговые проверки Telegram-каналов не связаны с деанонимизацией, у ВР нет для этого соответствующих механизмов. Они являются вопросом хозяйственных отношений.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил народный депутат от "Голоса", глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Фискальные проверки, прежде всего сети Telegram, а уж если Фискальная (Налоговая служба. – ред.) найдет механизмы – то и тех каналов, которые занимаются коммерческой активностью (распространение рекламы, продажа контента и т.п.), вообще не имеют отношения к деанонимизации", – добавил нардеп.

Пока наше государство находится в войне, мы по всему миру просим нас поддержки. Так что логично искать источники, считает Юрчишин, и у себя под носом.

Напомним, в Верховной Раде готовят запрос в Государственную фискальную службу по коммерческой деятельности телеграмм-каналов. Нардепы заявляют о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке.

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