Нардеп прокоментував податкові перевірки Telegram-каналів: "Це питання господарських відносин"

Як вважає Юрчишин, логічно шукати джерела підтримки в себе "під носом".

Податкові перевірки Telegram-каналів не пов'язані з деанонімізацією, у ВР немає для цього належних механізмів. Вони є питанням господарських відносин.

Про це в коментарі LIGA.net заявив народний депутат від "Голосу", голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Фіскальні перевірки, перш за все мережі Telegram, а вже якщо Фіскальна (Податкова служба. – ред.) знайде механізми – то і тих каналів, які займаються комерційною активністю (поширення реклами, продаж контенту тощо), взагалі не мають стосунку до деанонімізації", – додав нардеп.

Наразі наша держава перебуває у війні, ми по всьому світу просимо нас підтримки. Тож логічно шукати джерела, вважає Юрчишин, і в себе під носом.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують запит до Державної фіскальної служби щодо комерційної діяльності телеграм-каналів. Нардепи заявляють про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування.

Читайте також: