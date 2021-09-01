Народные приметы, обряды и обычаи 1 сентября

Теплая осень — на долгую зиму.

1 сентября церковь и верующие чтят память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, святого Питирима, епископа Великопермского, мучеников Тимофея, Агапия и Феклы.

1 сентября: церковный праздник

Святой Андрей Стратилат — раннехристианский святой, римский воин, мученик.

В правление императора Максимиана служил в армии в Сирии храбрый военный трибун Андрей. Он не был крещен, но тайком верил в Христа. Во время войны с персами Андрей вместе с военной женой победил врага, призвав на помощь имя Иисуса Христа. Воины, увидев, что их победа произошла благодаря небесной помощи, обратились к Христовой веры.

Когда Андрей вернулся из похода, его и нескольких воинов-христиан язычники заключили и жестоко мучили. Император, боясь беспорядков в армии, отпустил на волю отважных мужей. Вместе со своей военной женой Андрей принял св. Крещение в городе Тарсе. Вблизи армянского города Мелитины идолопоклонники зарубили воинов мечами. Погибли тогда мученической смертью 2593 человека.

1 сентября: народные традиции

По поверью, этот день должен быть теплым, хотя и говорили при этом: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались во копания свеклы, потому что начинало падать листья с лещины.

1 сентября: украинские народные приметы

Теплая осень — на долгую зиму.

Многие желудей на холодную зиму и урожайное лето.

Обильная рябина и заблаговременно покраснела — на суровую и снежную зиму.

Щедро родили орехи на орешник — зима должна быть суровой и снежной.

1 сентября: что категорически запрещено

обсуждать чужие проблемы;

откладывать решение важных дел;

ремонтировать обувь и одежду.

1 сентября: что следует делать

Ранее в этот день было принято заканчивать все хозяйственные и торговые сделки. Крестьяне 1 сентября начинали ломать и мять лен, мочить коноплю. Начинались так называемые засады, когда женщины по вечерам собирались в домах (чаще всего в домах вдов), где разговаривали и занимались какой-либо работой (например, рукоделием). Долгое время сохранялась традиция сажать мальчиков на лошадей 1 сентября, когда им исполняется 4 года.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

Погода в Украине: резкое снижение температур ночью и дожди с грозами - надвигается новый циклон

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку