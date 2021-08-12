Народные приметы, обряды и обычаи 12 августа

В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.

12 августа верующие и церковь почтили память апостолов от 70: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, мученика Иоанна воина, обретения мощей преподобного Германа Соловецкого, мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пресвитеров, Луки i Муко, диаконов, Авдона и Сениса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима, священномученика Валентина, епископа, и трех учеников его — мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия.

12 августа: церковный праздник

Семьдесят апостолов Христовых — согласно христианским верованиям это избранных Христом 70 апостолов, чтобы послать их на проповедь. Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дает семидесяти апостолам установки, схожие с теми, что дал своим двенадцати апостолам

Имена семидесяти апостолов в Новом Завете не названы. Список семидесяти апостолов, приводимый в православном Месяцеслове, был составлен в V-VI веках и его вероятность вызывает сомнение.



Иоанн (укр. Иван) Воин — христианский святой мученик. Жил в IV веке. Один из немногих ранних святых, которому приписывается славянское происхождение. Святой Иоанн служил в императорском войске Юлиана Отступника. Как и другим воинам ему приказывали преследовать и убивать христиан. Однако, вопреки приказу, святой Иоанн на самом деле оказывал христианам большую помощь: кого схватили — освобождал, других предупреждал об опасности, содействовал их побегу.

12 августа: народные обычаи

Чтобы узнать вора, в церкви в этот день ставили перед иконой свечу Ивану, перевернутую вверх. Если она будет гореть, то вор будет мучиться. К Иоанна Воина молились за людей, которые пропали без вести, в надежде, что они вернутся.

12 августа: что можно делать

День Иоанна Воина был первым, когда можно начинать сел озимых. К святому молились, чтобы послал хорошую пару для брака.

12 августа: украинские народные приметы

Если по ивовых ветвях стекает сок — за день жди непогоды.

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.

Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.

Много орехов — голодный год.

12 августа: что категорически запрещено

Лениться и долго отдыхать.

Ссориться с родными.

Слишком много есть, а также злоупотреблять алкоголем.

Принимать важные решения и заключать сделки

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