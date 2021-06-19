Народные приметы, обряды и обычаи 19 июня

Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.
19 июня церковь и верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, епископа Великопермского, преподобного Паисия Угличского, преподобного Ионы Климецкого, преподобномучениц дев Архели, Феклы и Сусанны.
19 июня: церковный праздник
Иларион Новый Далматского — христианский святой, почитается в лике святых как преподобный. Пострадал от иконоборцев при византийском императоре Льве V Армянин. 19 июня — Троицкая родительская суббота.
19 июня: народные традиции
В субботу, собственно накануне Троицы, крестьяне рвали душицу, чабрец, полынь, аир и т.д. и украшали душистым зельем горницы — обтыкивали стены, скамьи, окна, образы, а аиром присыпали пол.
Вечером Троицыну субботу шли босиком ( "чтобы дерево не засохло" — ред.) в лес, чтобы запастись ветвями клена, липы, ясеня или осины, и украшали двор — ворота, заборы, хлев, косяки дома и крышу, а также жилье. Кроме того, тропу, которая вела от дороги к порогу, обтыкивали высокими ветвями отдельно.
Правда, осиновые ветки пытались приправить только в глухих углах двора, "чтобы ведьмы не заходили". В целом это дерево считалось в народе "грешным, поскольку, как рассказывает легенда, только осина пропустила гвозди, когда распинали Христа поэтому в народе из нее не строили домов, не производили ритуальных вещей и колодцев.
В Карпатах с клечальной субботой связан обычай просить прощения. Преимущественно так совершали старшие с наименьшими и наоборот.
Также 19 июня называли "Ларион", "Лавривон", "Полольник", "Пропольник". Последняя название появилось потому, что именно с этого дня массово начинали очищать землю от сорняков.
19 июня: что нельзя делать
- далеко ехать;
- менять работу;
- переезжать на новое место.
19 июня: что стоит сделать
- ходить в лес;
- плести венки.
19 июня: украинские народные приметы
- В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.
- Журавль танцует на потепление.
- Скворцы особенно громко поют — ночью пойдет дождь.
- Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.
- Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь.
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