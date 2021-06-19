Народні прикмети, обряди і звичаї 19 червня

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.

19 червня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Вiссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларiона Нового, святителя Йони, єпископа Великопермського, преподобного Паїсiя Углицького, преподобного Йони Климецького, преподобномученицьдiв Архелаї, Фекли i Сусанни.

19 червня: церковне свято

Іларіон Новий Далматський - християнський святий, шанується в лику святих як преподобний. Постраждав від іконоборців при візантійському імператорі Леві V Вірменині. 19 червня - Троїцька поминальна субота.

19 червня: народні традиції

У суботу, власне напередодні Трійці, селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху тощо і прикрашали запашним зіллям світлиці — обтикували стіни, лави, вікна, образи, а лепехою притрушували долівку.

Ввечері на клечальну суботу йшли босоніж ("щоб дерево не всохло" - ред.) до лісу, аби запастися галузками клена, липи, ясена чи осики, і оздоблювали обійстя — ворота, тини, хлів, одвірки хати й стріху, а також оселю. Крім того, стежку, яка вела від дороги до порога, обтикували високими галузками окремо.

Щоправда, осикові гілки намагалися приправити лише в глухих кутах подвір'я, "щоб відьми не заходили". Загалом це дерево вважалося в народі "грішним, оскільки, як переповідає легенда, лише осика пропустила цвяхи, коли розпинали Христа; відтак у народі з неї не будували хат, не виготовляли ритуальних речей та криниць.

У Карпатах з клечальною суботою пов'язаний звичай просити вибачення. Переважно так вчиняли старші з найменшими та навпаки.

Також 19 червня називали "Ларіон", "Лаврівон", "Полольник", "Пропольник". Остання назва з'явилася тому, що саме з цього дня масово починали очищати землю від бур'яну.

19 червня: що не можна робити

далеко їхати;

змінювати роботу;

переїздити на нове місце.

19 червня: що варто зробити

ходити до лісу;

плести вінки.

19 червня: українські народні прикмети

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

Журавель танцює на потепління.

Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.

Горобці зранку купаються у пилюці — по обіді буде дощ.

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