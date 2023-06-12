Насколько хватит воды в Кривом Роге: прогноз неутешительный

После подрыва Каховской ГЭС Кривой Рог на Днепропетровщине запасы воды примерно на два месяца.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, чтобы обеспечить водоснабжение в регионах, критически зависевших от воды из Каховского водохранилища, разрабатываются специальные решения. За период, пока в Кривом Роге будет вода, правительству нужно проработать разные предложения.

"Мы будем стараться максимально сбрасывать воду в русло реки и, возможно, какую-то ее часть можно будет использовать для сельского хозяйства. Насколько эта вода пригодна для питья, не знаем, поскольку неизвестно, какими будут последствия для экологии по берегам. С нашей стороны берега мы могли бы все убрать, а вот другую сторону от Васильевки до Каховского водохранилища мы не контролируем", — подчеркнул Сирота.

Как сообщалось, на Днепропетровщине Каховское водохранилище стремительно мелеет. Вода сильно отошла. Из-за стремительного снижения уровня воды в городах Покров, Марганец и частично общин прекращено водоснабжение. В самом Никополе вода есть, хотя и с пониженным давлением.

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