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В Никополе вводят режим экономии водоснабжения

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В Никополе вводят режим экономии водоснабжения

Фото: Pexels

Воду подают, но с пониженным давлением.

В Никополе на Днепропетровщине вводится режим экономии водоснабжения. Воду в город подают, но с пониженным давлением.

Об этомсообщили в пресс-службе КП "Никопольводоканал".

Указывается, что необходимо прекратить использовать воду для полива и другого нецелевого использования.

"Только так мы снизим нагрузку на систему водоснабжения и сможем обеспечить жителей водой", -

Напомним, часть населенных пунктов на Днепропетровщине заживлена из Каховского водохранилища. Пока вода везде есть, но в Криворожском и Никопольском районах принимаются меры по ее экономии.

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Дата публикации
Просмотры
611
Поделиться:
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