В Никополе вводят режим экономии водоснабжения

Воду подают, но с пониженным давлением.
В Никополе на Днепропетровщине вводится режим экономии водоснабжения. Воду в город подают, но с пониженным давлением.
Об этомсообщили в пресс-службе КП "Никопольводоканал".
Указывается, что необходимо прекратить использовать воду для полива и другого нецелевого использования.
"Только так мы снизим нагрузку на систему водоснабжения и сможем обеспечить жителей водой", -
Напомним, часть населенных пунктов на Днепропетровщине заживлена из Каховского водохранилища. Пока вода везде есть, но в Криворожском и Никопольском районах принимаются меры по ее экономии.