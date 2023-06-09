В Никополе вводят режим экономии водоснабжения

Воду подают, но с пониженным давлением.

В Никополе на Днепропетровщине вводится режим экономии водоснабжения. Воду в город подают, но с пониженным давлением.

Об этомсообщили в пресс-службе КП "Никопольводоканал".

Указывается, что необходимо прекратить использовать воду для полива и другого нецелевого использования.

"Только так мы снизим нагрузку на систему водоснабжения и сможем обеспечить жителей водой", -

Напомним, часть населенных пунктов на Днепропетровщине заживлена из Каховского водохранилища. Пока вода везде есть, но в Криворожском и Никопольском районах принимаются меры по ее экономии.

Читайте также: