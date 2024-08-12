Не дронами едиными: эксперт раскрыл подробности ракетной программы Украины

Просто о дронах у нас говорят чаще всего, но, к счастью, – не ими едиными.

У Украины есть собственное вооружение, собственные образцы, собственные боеприпасы. Это все результат успеха отечественной оборонной промышленности.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"У нас применяются не только БпЛА, но и ракетное вооружение, о чем президент Украины ощутимо намекал в публичных выступлениях, и Силы обороны Украины также намекали на использование отечественного ракетного вооружения для ударов по территории агрессора", – сказал эксперт.

Какие существуют разработки

Эксперт отмечает, что больше всего в публичном пространстве известно об украинской разработке – ракете "Нептун". Но это не значит, что программа может быть ограничено только ею. Цивилизованные люди, отмечает Киричевский, не кичатся своими ракетами налево и направо, как это делают россияне.

"А тут как раз, скажем так, фактор таинственности относительно тех или иных ракетных программ, он все равно добавляет дополнительные баллы к факторам сдерживания. Как раз так и делают страны Запада, Израиль, Тайвань. Об их ракетных арсеналах очень мало данных и это сдерживает потенциальных агрессоров. Потому что неизвестно – может, окажется что-то большее и соответственно прилетит что-то большее", – пояснил Киричевский.

Он объясняет, что определенные данные о "Нептуне" всплыли лишь потому, что в определенный момент уже было невозможно скрывать фактологические данные. Действительно, на территории РФ что-то взрывается, на россиян летит, они постоянно кричат о "сбитии" чего-то там, а мы молчим?

"Судя по всему, это тот самый успех, который на уровне военно-политического руководства государства было принято целесообразным признать", – добавил эксперт.

То же можно сказать и о разработке баллистических ракет "Сапсан". Об этом не пишут СМИ? Может быть, проект не на паузе, а совсем наоборот.

По мнению эксперта, с ударами по российским аэродромам "Морозовск" и "Липецк" явно "что-то не так". Склады взрывались очень мощно.

"Как-то не очень похоже на результаты предыдущих применений беспилотников. Я не уверен, что их там могли применять, но слишком сильно там все рвануло, даже как на пролет нескольких беспилотников. Что-то там не так. Но лучше дальше поставить три точки или сделать вид, что у нас ничего не происходит", – подытожил Иван Киричевский.

Напомним, Украина и США подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. В частности, речь идет об изготовлении гибридных систем противовоздушной обороны. Сотрудничество государств будет сосредоточено на комплексах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

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