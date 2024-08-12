Не дронами єдиними: експерт розкрив подробиці ракетної програми України

Просто про дрони в нас говорять найчастіше, але, на щастя, — не ними єдиними.

В України є власне озброєння, власні зразки, власні боєприпаси. Це все результат успіху вітчизняної оборонної промисловості.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"В нас застосовуються не тільки БПЛА, але й ракетне озброєння. Про що президент України відчутно натякав в публічних виступах і Сили оборони України теж натякали на використання вітчизняного ракетного озброєння для ударів по території агресора", – сказав експерт.

Які є розробки

Експерт зазначає, що найбільше в публічному просторі відомо про українську розробку – ракету "Нептун". Але це не означає, що програма може бути обмежена лише нею. Цивілізовані люди, наголошує Киричевський, не хизуються своїми ракетами наліво і направо, як це роблять росіяни.

"А тут якраз, скажімо так, фактор таємничості щодо тих чи інших ракетних програм, він все одно додає додаткових балів до факторів стримування. Якраз так і роблять країни Заходу, Ізраїль, Тайвань. Про їхні ракетні арсенали дуже мало даних і це стримує потенційних агресорів. Бо невідомо — може виявиться щось більше і відповідно прилетить щось більше", – пояснив Киричевський.

Він пояснює, що певні дані про "Нептун" з'явились лише тому, що в певний момент вже було неможливо приховувати фактологічні дані. Дійсно, на території РФ щось вибухає, на росіян летить, вони постійно кричать про "збиття" чогось там — а ми мовчимо?

"Судячи зі всього, це той самий успіх, який на рівні військово-політичного керівництва держави було прийнято доцільним визнати", – додав експерт.

Те саме можна сказати і про розробку балістичних ракет "Сапсан". Про це не пишуть ЗМІ? Можливо, проєкт не на паузі, а зовсім навпаки.

На думку експерта, з ударами по російських аеродромах "Морозовськ" і "Липецьк" явно "щось не те". Склади вибухали надто потужно.

"Якось не дуже схоже на результати попередні застосування безпілотників. Я не впевнений, що їх там могли застосовувати, але занадто сильно там все рвонуло, навіть як на прольот кількох безпілотників. Щось там не те. Але найкраще далі залишити три крапки або зробити вигляд, що у нас нічого не відбувається", – підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, Україна та США підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Зокрема, йдеться про виготовлення гібридних систем протиповітряної оборони. Співпраця держав буде зосереджена на комплексах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

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