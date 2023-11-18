Что интересно, россияне действительно не видят никакой проблемы в своем подходе к так называемому "асвабаждению".

Придя на украинские территории, российские войска начали активно убивать, уничтожать, а также мародерить. Более того, они считают, что местные радуются, когда к ним в дом приходят враги и забирают нажитое имущество.

Об этом рассказал военный армии РФ Алексей Мильчаков, пишет журналист Денис Казанский.

Россияне по-прежнему восхищаются унитазами

По словам больного захватчика, россияне находятся на освобожденных территориях. А потому им разрешено воровать что угодно.

"Не стыдно спить стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: "унитазы, стиральные машинки, все забирайте, на позиции тащите", – фантазирует пока живой солдат, пришедший на украинскую землю.

Оккупант говорит, что у него на позициях есть холодильник, стиральная машинка и даже унитаз. Последний пункт вызвал особый эмоциональный оттенок в тоне голоса россиянина.

"Конечно, я это все не покупал", – гордится он.

Теперь становится понятно, почему россияне охотно едут на войну в Украину – условия проживания у нас, очевидно, значительно более комфортабельны, чем в родной России. Как известно, о нормальных туалетах в глубинках местные и не слышали.

"Освободители…", – лаконично заметил Денис Казанский.

Ранее оккупационные власти Херсонской области пожаловались Кремлю на российских военных, постоянно грабящих местное население.

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