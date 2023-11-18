Що цікаво, росіяни справді не бачать жодної проблеми у своєму підході до так званого "асвабаждєнія".

Прийшовши на українські території, російські війська почали активно вбивати, нищити, а також – мародерити. Ба більше, вони вважають, що місцеві тішаться, коли до них в дім приходять вороги й забирають нажите майно.

Про це розповів військовий армії РФ Олексій Мільчаков, пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни як і раніше захоплюються унітазами

За словами хворого загарбника, росіяни перебувають на новозвільнених територіях. А тому їм дозволено красти що заманеться.

"Не соромно спи***ти пральну машинку у місцевого населення. Вони самі з радістю кажуть: "унітази, пральні машинки, все забирайте, на позиції тягніть", – фантазує поки живий солдат, який прийшов на українську землю.

Окупант каже, що в нього на позиціях є холодильник, пральна машинка і навіть унітаз. Останній пункт викликав особливий емоційний відтінок у тоні голосу росіянина.

"Звичайно, я це все не купував", – пишається він.

Тепер стає зрозуміло, чому росіяни охоче їдуть на війну до України – умови проживання у нас, вочевидь, значно комфортабельніші, ніж в рідній Росії. Як відомо, про нормальні туалети у глибинках місцеві й не чули.

"Визволителі…", – лаконічно зауважив Денис Казанський.

Раніше окупаційна влада Херсонської області поскаржилась Кремлю на російських військових, які постійно грабують місцеве населення.

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