Черговий акт мародерства: росіяни хочуть вивезти експонати Херсонеса з Криму

За даними українських партизанів у Криму, окупаційна адміністрація готує акти передачі на реставрацію близько 300 тисяч предметів музею. Це майже весь основний фонд.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Відомо, що експонати хочуть вивезти за межі півострова. Ймовірно, мовиться про територію Росії.

Раніше повідомлялося, що ворог пограбував художній музей у Херсоні. Так, росіяни вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів. Зокрема, викрали колекцію творів мистецтва 19-20 століть.

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