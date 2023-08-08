"Но без дискотек!": в Одессе продлили работу кафе и ресторанов

Громкая музыка и дискотеки с прожекторами должны быть прекращены до 22:00.

В Одессе будет продлена работа кафе и ресторанов на один час – до 23:00.

Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Сети 8 августа.

"Работа кафе и ресторанов будет продлена до 23:00. Но без дискотек!" – отмечается в заявлении главы области.

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Кипер уточнил, что отныне заведения общепита при желании могут работать до 23:00. Такое решение было принято, пойдя навстречу бизнесу.

Однако в отношении развлекательных мероприятий остаются ограничения.

"Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!" – отметил глава ОВА.

Он добавил, что бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Напомним, накануне Кипер сообщил, что в Одесской области уже в выходные 12-13 августа могут открыться пляжи. Для этого Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку и подать акты в ОВА до 10 августа.

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