"Але без дискотек!": в Одесі подовжили роботу кафе та ресторанів

Гучна музика та дискотеки з прожекторами мають припинятися до 22:00.

В Одесі буде подовжено роботу кафе та ресторанів на одну годину – до 23:00.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Мережі 8 серпня.

"Роботу кафе та ресторанів буде продовжено до 23:00. Але без дискотек!" – наголошується в заяві голови області.

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Кіпер уточнив, що відтепер заклади громадського харчування за бажання можуть працювати до 23:00. Таке рішення ухвалили, пішовши назустріч бізнесу.

Однак щодо розважальних заходів залишаються обмеження.

"Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00!" – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Нагадаємо, напередодні Кіпер повідомив, що в Одеській області вже на вихідних 12-13 серпня можуть відкритися пляжі. Задля цього Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку та подати акти до ОВА до 10 серпня.

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