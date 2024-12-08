Ночная атака по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В одном из районов Днепропетровской области есть последствия после падения обломков.

В ночь на 8 декабря 2024 (с 20.30 7 декабря) противник атаковал территорию дронами. В общей сложности было выпущено 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов (районы пусков: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как сообщается, на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. 46 беспилотников локационно потеряно.

"Из-за падения сбитого шахеда в Каменском на Днепропетровщине, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь", — отметили в ведомстве.

Напомним, ночью против 7 декабря армия РФ нанесла удар ракетой неустановленного типа по Сумской области. Также россияне атаковали 14 ударными "Shahed" и беспилотниками других типов.

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