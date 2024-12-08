Нічна атака по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

В одному з районів Дніпропетровської області є наслідки після падіння уламків.

У ніч на 8 грудня 2024 року (із 20.30 7 грудня) противник атакував територію дронами. Загалом було випущено 74 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Деталі

Як повідомляється, станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 46 безпілотників локаційно втрачено.

"Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вночі проти 7 грудня армія РФ завдала удару ракетою невстановленого типу по Сумській області. Також росіяни атакували 14 ударними "Shahed" та безпілотниками інших типів.

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