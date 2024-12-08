Як приготувати курку гриль у духовці

Курку замаринуйте в ароматному маринаді на 12 годин, потім запікайте в духовці до золотавого кольору. Як результат, вийде страва з соковитим м'ясом і рум'яною скоринкою.

Інгредієнти курка 1400 г часник 4 зубки олія 3 ст. л. паприка солодка мелена 1 ч. л. часний сушений 1 ч. л. коріандр 1 ч. л. чебрець 1/2 ч. л. куркума 1/4 ч. л. перець чорний мелений 0,5 ч. л. сіль 1,5 ч. л. розмарин 2 гілочки

Курку випатрайте, видаліть залишки пір'я, зріжте зайвий жир, виріжте ззаду жировик, помийте та обсушіть паперовим рушником. До миски вичавіть через прес очищений часник, додайте олію, паприку, сушений часник, коріандр, чебрець, куркуму, чорний мелений перець і сіль. Добре перемішайте та натріть цією сумішшю всю курку. Всередину покладіть розмарин. Крила засуньте за спинку, зв'яжіть ніжки одна під іншу. Покладіть до холодильника на 12 годин. Курку викладіть на решітку, поставивши під неї деко, і покладіть до заздалегідь розігрітої на 200 градусів духовки на 20 хвилин на режим гриль, потім відключіть та включіть верх і низ духовки та випікайте ще 20 хвилин, потім знову увімкніть режим гриль і випікайте 15 хвилин до золотавого кольору.

Поради:

Курку можна залишити маринуватися і на добу, а якщо вам треба замаринувати її швидше, то залиште її на дві години за кімнатної температури.

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