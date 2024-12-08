Як приготувати курку гриль у духовці

Запечена в духовці ціла курка стане окрасою святкового столу.
Курку замаринуйте в ароматному маринаді на 12 годин, потім запікайте в духовці до золотавого кольору. Як результат, вийде страва з соковитим м'ясом і рум'яною скоринкою.
Інгредієнти
- курка
- 1400 г
- часник
- 4 зубки
- олія
- 3 ст. л.
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- часний сушений
- 1 ч. л.
- коріандр
- 1 ч. л.
- чебрець
- 1/2 ч. л.
- куркума
- 1/4 ч. л.
- перець чорний мелений
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 1,5 ч. л.
- розмарин
- 2 гілочки
- Курку випатрайте, видаліть залишки пір'я, зріжте зайвий жир, виріжте ззаду жировик, помийте та обсушіть паперовим рушником.
- До миски вичавіть через прес очищений часник, додайте олію, паприку, сушений часник, коріандр, чебрець, куркуму, чорний мелений перець і сіль. Добре перемішайте та натріть цією сумішшю всю курку. Всередину покладіть розмарин.
- Крила засуньте за спинку, зв'яжіть ніжки одна під іншу. Покладіть до холодильника на 12 годин.
- Курку викладіть на решітку, поставивши під неї деко, і покладіть до заздалегідь розігрітої на 200 градусів духовки на 20 хвилин на режим гриль, потім відключіть та включіть верх і низ духовки та випікайте ще 20 хвилин, потім знову увімкніть режим гриль і випікайте 15 хвилин до золотавого кольору.
Поради:
- Курку можна залишити маринуватися і на добу, а якщо вам треба замаринувати її швидше, то залиште її на дві години за кімнатної температури.
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