Как приготовить курицу гриль в духовке

Курицу замаринуйте в ароматном маринаде на 12 часов, затем запеките в духовке до золотистого цвета. В итоге получится блюдо с сочным мясом и румяной корочкой.

Ингредиенты курица 1400 г чеснок 4 зубчика растительное масло 3 ст. л. паприка молотая сладкая 1 ч. л. сушеный чеснок 1 ч. л. кориандр 1 ч. л. тимьян 1/2 ч. л. куркума 1/4 ч. л. черный перец молотый 0,5 ч. л. соль 1,5 ч. л. розмарин 2 веточки

Курицу выпотрошите, удалите оставшиеся перья, срежьте лишний жир, вырежьте сзади жировик, вымойте и обсушите бумажным полотенцем. В миску выдавите через пресс очищенный чеснок, добавьте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, кориандр, тимьян, куркуму, черный перец молотый и соль. Хорошо перемешайте и натрите этой смесью всю курицу. Внутрь положите розмарин. Крылья задвиньте за спинку, свяжите ножки одна под другую. Отправьте в холодильник на 12 часов. Курицу выложите на решетку, поставив под нее противень, и отправьте в заранее разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут на режим гриль, затем отключите и включите верх, низ духовки и выпекайте еще 20 минут, затем опять включите режим гриль и выпекайте 15 минут до золотистого цвета.

Советы:

Курицу можно оставить мариноваться и на сутки, а если вам надо быстрее ее замариновать, то оставьте ее на два часа при комнатной температуре.

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