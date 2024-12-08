Как приготовить курицу гриль в духовке

Запеченная в духовке целая курица станет украшением любого праздничного стола.
Курицу замаринуйте в ароматном маринаде на 12 часов, затем запеките в духовке до золотистого цвета. В итоге получится блюдо с сочным мясом и румяной корочкой.
Ингредиенты
- курица
- 1400 г
- чеснок
- 4 зубчика
- растительное масло
- 3 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- сушеный чеснок
- 1 ч. л.
- кориандр
- 1 ч. л.
- тимьян
- 1/2 ч. л.
- куркума
- 1/4 ч. л.
- черный перец молотый
- 0,5 ч. л.
- соль
- 1,5 ч. л.
- розмарин
- 2 веточки
- Курицу выпотрошите, удалите оставшиеся перья, срежьте лишний жир, вырежьте сзади жировик, вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В миску выдавите через пресс очищенный чеснок, добавьте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, кориандр, тимьян, куркуму, черный перец молотый и соль. Хорошо перемешайте и натрите этой смесью всю курицу. Внутрь положите розмарин.
- Крылья задвиньте за спинку, свяжите ножки одна под другую. Отправьте в холодильник на 12 часов. Курицу выложите на решетку, поставив под нее противень, и отправьте в заранее разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут на режим гриль, затем отключите и включите верх, низ духовки и выпекайте еще 20 минут, затем опять включите режим гриль и выпекайте 15 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Курицу можно оставить мариноваться и на сутки, а если вам надо быстрее ее замариновать, то оставьте ее на два часа при комнатной температуре.
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