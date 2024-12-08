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Как приготовить курицу гриль в духовке

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить курицу гриль в духовке

Курица гриль / Фото: Credits

Запеченная в духовке целая курица станет украшением любого праздничного стола.

Курицу замаринуйте в ароматном маринаде на 12 часов, затем запеките в духовке до золотистого цвета. В итоге получится блюдо с сочным мясом и румяной корочкой.

Ингредиенты

курица
1400 г
чеснок
4 зубчика
растительное масло
3 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
сушеный чеснок
1 ч. л.
кориандр
1 ч. л.
тимьян
1/2 ч. л.
куркума
1/4 ч. л.
черный перец молотый
0,5 ч. л.
соль
1,5 ч. л.
розмарин
2 веточки
  1. Курицу выпотрошите, удалите оставшиеся перья, срежьте лишний жир, вырежьте сзади жировик, вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. В миску выдавите через пресс очищенный чеснок, добавьте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, кориандр, тимьян, куркуму, черный перец молотый и соль. Хорошо перемешайте и натрите этой смесью всю курицу. Внутрь положите розмарин.
  3. Крылья задвиньте за спинку, свяжите ножки одна под другую. Отправьте в холодильник на 12 часов. Курицу выложите на решетку, поставив под нее противень, и отправьте в заранее разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут на режим гриль, затем отключите и включите верх, низ духовки и выпекайте еще 20 минут, затем опять включите режим гриль и выпекайте 15 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Курицу можно оставить мариноваться и на сутки, а если вам надо быстрее ее замариновать, то оставьте ее на два часа при комнатной температуре.

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