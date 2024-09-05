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Ночью 5 сентября враг атаковал Украину дронами: где раздались громкие взрывы

Ночью 5 сентября враг атаковал Украину дронами: где раздались громкие взрывы

Иранские дроны-камикадзе кружили по Украине целую ночь

Воздушная тревога охватила значительную территорию Украины.

В ночь на 5 сентября 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.

Дроны постоянно меняли маршрут движения.

Они кружили по областям, а потому в украинских регионах была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

В частности, по информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали:

  • Суммы;

  • Днепр;

  • Белая Церковь/р-н;

  • Павлоград;

  • Житомир;

  • Киевщина;

  • Харьков/пригород;

  • Борисполь/р-н (Киев).

Напомним, что ранее Силы беспилотных систем в Украине включили в отдельные роды войск ВСУ.

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