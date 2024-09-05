Ночью 5 сентября враг атаковал Украину дронами: где раздались громкие взрывы

Воздушная тревога охватила значительную территорию Украины.
В ночь на 5 сентября 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.
Дроны постоянно меняли маршрут движения.
Они кружили по областям, а потому в украинских регионах была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
В частности, по информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали:
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Суммы;
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Днепр;
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Белая Церковь/р-н;
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Павлоград;
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Житомир;
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Киевщина;
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Харьков/пригород;
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Борисполь/р-н (Киев).
Напомним, что ранее Силы беспилотных систем в Украине включили в отдельные роды войск ВСУ.
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