Ночью над Украиной кружили беспилотники: где раздались взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 5 ноября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.
В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
Взрывы, в частности, раздались:
- Харьков;
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Суммы/р-н;
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Кролевец (Сyмщина);
-
Полтава/р-н;
-
Черкасщина;
-
Черниговщина;
-
Шостка/р-н (Сyмщина);
-
Житомирщина;
-
Черкассы;
-
Хмельницкая область;
-
Киевщина;
-
Канев (Черкащина);
-
Белая Церковь/р-н (Киев).
Напомним, что ранее стали известны последствия ударов КАБов по Харькову.
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