Ночью над Украиной кружили беспилотники: где раздались взрывы

В ночь на 5 ноября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Взрывы, в частности, раздались:

Харьков;

Суммы/р-н;

Кролевец (Сyмщина);

Полтава/р-н;

Черкасщина;

Черниговщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Житомирщина;

Черкассы;

Хмельницкая область;

Киевщина;

Канев (Черкащина);

Белая Церковь/р-н (Киев).

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Напомним, что ранее стали известны последствия ударов КАБов по Харькову.

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