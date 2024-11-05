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Ночью над Украиной кружили беспилотники: где раздались взрывы

Ночью над Украиной кружили беспилотники: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 5 ноября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Взрывы, в частности, раздались:

  • Харьков;

  • Суммы/р-н;

  • Кролевец (Сyмщина);

  • Полтава/р-н;

  • Черкасщина;

  • Черниговщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Житомирщина;

  • Черкассы;

  • Хмельницкая область;

  • Киевщина;

  • Канев (Черкащина);

  • Белая Церковь/р-н (Киев).

Напомним, что ранее стали известны последствия ударов КАБов по Харькову.

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