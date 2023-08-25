Ночью в Кропивницком раздавались взрывы: что известно

Накануне, 24 августа, поздно вечером жители Кропивницкого слышали взрыв. Воздушной тревоги в Кировоградской области не было.

Взрывы в городе подтвердил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Друзья, без паники. О звуке взрыва, о котором пишете в Сети. Службы ГСЧС и полиция работают. Детали сообщим", — говорилось в его сообщении в 23:51.

В свою очередь, издание "Общественное" сообщило, что жители разных микрорайонов города слышали взрыв примерно в 23:10.

Утром 25 августа Андрей Райкович сообщил, что последствий чрезвычайных происшествий на территории Кропивницкого обнаружено не было.

"Друзья, относительно ваших волнений и сообщений в Сети об услышанном многими звуке взрыва. Очередные экипажи патрульной полиции и ГСЧС ночью обследовали город. Последствий чрезвычайных событий не обнаружено", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 25 августа в Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщили о работе ПВО.

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