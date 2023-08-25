Вночі у Кропивницькому лунали вибухи: що відомо

Напередодні, 24 серпня, пізно ввечері жителі Кропивницького чули вибух. Повітряної тривоги в Кіровоградській області не було.

Вибухи в місті підтвердив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в Мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо", - йшлося у його дописі о 23:51.

Своєю чергою, видання "Суспільне" повідомило, що жителі різних мікрорайонів міста чули вибух приблизно о 23:10.

Зранку 25 серпня Андрій Райкович повідомив, що наслідків надзвичайних подій на території Кропивницького виявлено не було.

"Друзі, стосовно ваших хвилювань і дописів в Мережах про почутий багатьма звук вибуху. Чергові екіпажі патрульної поліції та ДСНС вночі обстежили місто. Наразі наслідків надзвичайних подій не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі 25 серпня на Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги. Військові повідомили про роботу ППО.

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