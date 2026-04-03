ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4529
Время на прочтение
2 мин

Обещал дожить до 100 лет: российский дрон убил старейшего жителя села на Черниговщине

В результате циничной атаки российского беспилотника на село Рогизки погиб 95-летний Николай Стасенко — старейший житель громады, который, несмотря на почтенный возраст, держался на ногах и имел большую семью.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Пожар в результате попадания дрона

Николай Стасенко сгорел в собственном доме после удара русского дрона

Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление против мирного населения Черниговщины. Утром 27 марта вражеский беспилотник попал прямо в жилой дом в селе Рогизки Сновской громады.

Трагические последствия удара подтвердил староста Рогизковского округа Юрий Мирошниченко в комментарии «Че Line».

Жертвой атаки стал 95-летний Николай Стасенко. В момент попадания старейшина села находился внутри своего деревянного дома.

После взрыва дом мгновенно охватило пламя, поэтому подступиться к нему было невозможно. Спасатели смогли обнаружить тело хозяина только после того, как сбили огонь. Мужчина сгорел заживо.

Местный врач Алексей Самусенко в комментарии газете «Гарт» вспоминает , что Николай Григорьевич был очень дисциплинированным пациентом и, несмотря на свой возраст, имел хорошую память и самостоятельно передвигался.

Всю свою жизнь погибший работал в колхозе. Он воспитал двоих сыновей, имел четырех внуков и трех правнуков. Сын Николая Григорьевича живет совсем рядом и заботился об отце — в то утро он как раз принес ему завтрак и ушел за несколько минут до удара.

Местные жители шокированы жестокостью врага. Люди рассказывают, что дедушка был очень добросовестным человеком и обещал односельчанам и священнику обязательно дожить до столетия.

В соседних домах от взрывной волны выбило стекла, однако наибольшей потерей для села стала смерть их старейшего жителя. Останки мужчины хоронили в закрытом гробу.

Напомним, Россия посреди дня атаковала Харьков . В результате удара есть разрушения и погибший человек. Число раненых растет.

Дата публикации
Количество просмотров
4529
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie