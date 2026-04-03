ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4540
2 хв

Обіцяв дожити до 100 років: російський дрон убив найстаршого жителя села на Чернігівщині

Внаслідок цинічної атаки російського безпілотника на село Рогізки загинув 95-річний Микола Стасенко — найстарший мешканець громади, який попри поважний вік тримався на ногах і мав велику родину.

Ірина Ігнатова
Пожежа внаслідок влучання дрона

Микола Стасенко згорів у власній хаті після удару російського дрона / © ДСНС

Російські окупанти вкотре вчинили воєнний злочин проти мирного населення Чернігівщини. Вранці 27 березня ворожий безпілотник поцілив просто в житловий будинок у селі Рогізки Сновської громади.

Трагічні наслідки удару підтвердив староста Рогізківського округу Юрій Мірошниченко в коментарі «Че Line».

Жертвою атаки став 95-річний Микола Стасенко. У момент влучання старійшина села перебував усередині своєї дерев’яної хати.

Після вибуху оселю миттєво охопило полум’я, тому підступитися до будівлі було неможливо. Рятувальники змогли виявити тіло господаря лише після того, як збили вогонь. Чоловік згорів заживо.

Місцевий лікар Олексій Самусенко в коментарі газеті «Гарт» згадує, що Микола Григорович був дуже дисциплінованим пацієнтом і попри свій вік мав гарну пам’ять та самостійно пересувався.

Усе своє життя загиблий працював у колгоспі. Він виховав двох синів, мав чотирьох онуків та трьох правнуків. Син Миколи Григоровича мешкає зовсім поруч і дбав про батька — того ранку він якраз приніс йому сніданок і пішов за кілька хвилин до удару.

Місцеві мешканці шоковані жорстокістю ворога. Люди розповідають, що дідусь був дуже добросовісною людиною і обіцяв односельцям та священнику обов’язково дожити до свого сторіччя.

У сусідніх будинках від вибухової хвилі повибивало шибки, проте найбільшою втратою для села стала смерть їхнього найстаршого мешканця. Останки чоловіка ховали у закритій труні.

Нагадаємо, Росія посеред дня атакувала Харків. Внаслідок удару є руйнування та загибла людина. Кількість поранених зростає.

4540
