Обвиняют ли бывших пленных в дезертирстве: разъяснение ЦПД

Возвращение из плена

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Уголовное преследование за дезертирство, с которым якобы сталкиваются освобожденные из российского плена украинские военнослужащие, является очередным фейком российской пропаганды.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В сообщении говорится, что российские пропагандисты распространяют «новости», в которых рассказывают якобы украинская власть начинает уголовные дела почти против всех, кто вернулся из плена, лишает их помощи и заставляет продолжать военную службу в «штрафных батальонах».

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«Эта информация не соответствует действительности. Подобные заявления являются частью новой информационной кампании, цель которой — дискредитировать украинскую власть, посеять недоверие среди населения и подорвать моральный дух», — отметили в ЦПД.

Пример фейковой информации из российских медиа / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

В ЦПД напомнили, что, согласно законодательству Украины, военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право не продолжать службу без всяких последствий. В соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», они имеют право на увольнение.

Напомним, обмены пленными значительно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В среду, 23 июля, состоялся очередной обмен пленными, во время которого домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Это был уже девятый этап обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле.