Оккупанты пошли на штурм вблизи Авдеевки — Генштаб

ВСУ отразили вражеские атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы неподалеку от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков", — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что российские войска в Херсонской области очень деморализованы из-за невозможности получать в прежних объемах боекомплекты и технику. Так что оккупанты пытаются просто убежать. Местные сообщают, что россияне ходят по селам и переодеваются в гражданское.

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