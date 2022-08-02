Окупанти пішли на штурм поблизу Авдіївки - Генштаб

ЗСУ ваідбили ворожі атаки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку. Тож окупанти намагаються просто втекти. Місцеві повідомляють, що росіяни ходять по селах і перевдягаються в цивільне.

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