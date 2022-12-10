Омбудсмен сообщил, сколько украинцев находятся в плену в Оленовке

Среди пленных есть и военные, и гражданские.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что кафиры удерживают в колонии оккупированной Оленовке Донецкой области 150 украинцев.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, среди пленных есть военные и гражданские.

"Нас еще раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленовке только после того, как наши ВСУ уволят Оленовке ... По нашей информации, сейчас там осталось 150 граждан Украины", — рассказал Лубинец.

Напомним, на днях международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которых удержат власти России. В частности, делегаты проверили состояние военнопленных и обращение с ними, чтобы "передать новости их семьям".

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