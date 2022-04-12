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Оружия будет больше, ЕС ускоряется — Андрей Ермак

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Оружия будет больше, ЕС ускоряется — Андрей Ермак

Фото: facebook.com/CinCAFU

27 стран Европейского Союза поддержали поставку оружия Украине.

В Украину поступит очередная оружейная партия от Евросоюза.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Оружия будет больше. Как сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине. ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим, – написал Андрей Ермак.

Напомним, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных усилий в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия. РПГ и противотанковые ракеты, а также системы залпового огня бразильского производства были отправлены в Россию из Ирака, поскольку в кампании Москвы произошел сбой. Власти Тегерана также подарили Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

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