Зброї буде більше, ЄС пришвидшується - Андрій Єрмак

27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні.

В Україну надійде чергова партія зброї від Євросоюзу.

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Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зброї буде більше. Як повідомив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні. ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше. Разом переможемо, - написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї. РПГ і протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені в Росію з Іраку, оскільки в кампанії Москви стався збій. Влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.