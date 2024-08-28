Отключение света: какими будут ограничения 29 августа

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
В четверг, 29 августа, меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"С графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним, в Украине может продолжаться жесткое ограничение электроснабжения до выходных, но после этого ожидается, что ситуация с электроэнергией улучшится.
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