Отключение света: какими будут ограничения 29 августа

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В четверг, 29 августа, меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"С графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, в Украине может продолжаться жесткое ограничение электроснабжения до выходных, но после этого ожидается, что ситуация с электроэнергией улучшится.

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