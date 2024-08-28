Відключення світла: якими будуть обмеження 29 серпня

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

У четвер, 29 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись протягом всієї доби.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах”, - йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” додали, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Нагадаємо, в Україні може тривати жорстке обмеження електропостачання до вихідних, але після цього очікується, що ситуація з електроенергією покращиться.

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